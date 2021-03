Odbavíme to aj dnes kvetmi?

Medzinárodný deň žien má svojich zástancov aj odporcov. Tak či onak, nemal by byť o lacných symboloch, ale vzájomnom rešpekte a tolerancii.



Znova je tu 8. marec. Medzinárodný deň žien. Sviatok, ktorý si mnohí spájajú s oslavou ženskosti, ale aj s rôznymi politickými ideológiami. Prvý MDŽ pochod zorganizovala pred vyše sto rokmi v New Yorku tamojšia socialistická strana. Dôležitosť získal sviatok aj v našich končinách práve za minulého režimu, mnohí si z detstva či mladosti pamätajú veľké oslavy. Podľa MDŽ boli dokonca pomenované fabriky. Aj kvôli tomuto dedičstvu mnohí tento sviatok dnes neuznávajú, považujú ho za akýsi prežitok socializmu.



Prečo teda rovnako neoslavujeme aj svetový deň mužov, podpichol ma prednedávnom jeden známy. Lebo deň mužov je prakticky každý iný deň v roku, vyhŕkla zo mňa odpoveď. Áno, viem, nie je to najvhodnejší humor a žensko-mužským prekáraním sa nedostaneme ku konštruktívnemu výsledku. Aspoň pre tento prípad. Mimochodom, aj muži majú svoj medzinárodný deň, vychádza na 19. novembra. Vo veľkom ho oslavujú napríklad v Trinidade alebo na Malte. Ale možno práve humor pomôže zvládať aj ťažšie témy a dovolí nám rýchlejšie napredovať. Otázka na úvod je čisto mužská: . Každá žena predsa vie, že kvety sú jeden z pozostatkov raja od čias Adama a Evy a slovná konštrukcia „odbaviť“ má čisto nemiestny podtón. Preto sú kvety výrečnejšie ako fantázia autorov podobných výrokov.



Dosiahli sme veľa



Pozerať sa na Medzinárodný deň žien optikou minulého režimu či z pohľadu "vojen" medzi pohlaviami je podľa mňa rovnako mimo, ako obdarovať muža každý iný deň hocičím len preto, že nie je MDŽ. Myslím si, že v roku 2021 sú pred našou spoločnosťou úplne iné výzvy na riešenie.



Musím úprimne povedať, že od roku 1909, kedy ulicami Manhattanu pochodovali vtedajšie sufražetky, sa veľa vecí zmenilo. Dnes už je vo vyspelých krajinách samozrejmosťou, že okrem mužov majú o svojej budúcnosti čo povedať až príslušníčky nežnejšieho pohlavia - v súčasnosti si nevieme predstaviť civilizovanú krajinu, ktorá by odopierala ženám právo voliť. Takisto sme prenikli do všetkých sfér biznisu. Je skutočne málo povolaní, v ktorých je limitom pohlavie. Ak je niekto skutočne dobrý, má príležitosť presadiť sa vo svojom odbore. Aj v tradičnom mužskom prostredí ako povedzme IT alebo strojárstvo. Rovnako dobre môže ísť o muža - ošetrovateľa. Už dávno neplatí, že "kódiť" vedia lepšie muži a krv vám zaručene šikovnejšie odoberie ženská sestrička.

Spoločnosť však stále potrebuje zmeniť veľa stereotypov. Z vlastnej skúsenosti viem, že aj veľmi šikovné ženy v IT sa snažia niekoľkonásobne viac ako ich mužskí kolegovia, keď chcú dosiahnuť úspech a uznanie. Tému platovej nerovnosti, keď za tú istú kvalitu práce na tej istej pozícii dostane žena napríklad o pätinu nižšiu mzdu ako jej mužský kolega, tentokrát vynechám. Zaslúži si iný priestor.



Toto obdobie roka mám veľmi rada. Ponuré zimné mesiace sú za nami, večery sa dajú tráviť aj na terase a slniečka si užívame čoraz viac. Príchod jari, keď sa prebúdza príroda a rodí sa nový život, je pre mňa vždy veľmi pozitívne obdobie. Preto sa dnes vynechám rôzne nespravodlivosti, ktorých máme v našom svete až-až. Pravdou však zostáva, že si zaslúžime uznanie a rešpekt. Všetci. Nielen ženy, a nielen preto, že sú ženami. Rešpekt si zaslúžia všetci dobrí a šikovní ľudia, ktorí majú v sebe toleranciu a úctu pre ostatných.



O úcte a rešpekte



Zostáva už len otázka, ako sa k myšlienkam tolerancie a rešpektu postavia dnes naši muži. Viem, niektorí chlapi tento sviatok neoslavujú, lebo vraj ide o relikt zo socializmu. Iní ho ignorujú, lebo nevidia v oslave ženskosti zmysel. Iní na svoju "povinnosť" nezabudnú, a prinesú svojej polovičke kvety. Je to však naozaj to, po čom my ženy túžime?

Áno, príďte s kvetmi. V starom vtipe sa hovorí, že "kvety nepijem". To je, samozrejme, len na odľahčenie. Pravdou v skutočnosti je, že sa nemýlite a ženy kvety ku šťastiu potrebujú. Avšak: oveľa dôležitejší pre nás je obdiv vo vašich očiach, ktorým viete uznať naše kvality a schopnosti.

Milí páni, chcem vás preto dnes poprosiť o malú láskavosť. Dajte dôležitým ženám vo svojom živote vedieť, aké sú pre vás dôležité. Manželke, matke, dcéram, kolegyniam z práce. Nie preto, že je dnes ich deň, ale preto, že si ich vážite. A ak to z nejakého dôvodu neurobíte dnes, urobte to prosím zajtra alebo nejaký iný deň. Máte pravdu, dnešný pondelok je výnimočný. Tak ako je výnimočný každý deň. Každý deň je dňom žien aj mužov - žijeme svoje životy, snažíme sa byť čo najlepší k svojim blízkym aj úspešní vo svojich kariérach. Budem rada, ak budeme k sebe navzájom tolerantní a budeme si vážiť šikovných ľudí okolo nás. Vrátane nás samotných. Potom určite nebudeme potrebovať kytice karafiátov na medzinárodné dni. Pre ženy ani pre mužov.