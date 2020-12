Online svet čaká konjunktúra. Kto však bude robiť?

Ženy a mladí ľudia sú príležitosťou pre IT. Treba ich však podporiť. Iba tak budú najšikovnejší môcť zmeniť svet.

Rok 2020 nás priviedol do novej životnej reality. Mnohé bežné veci si dnes musíme odoprieť, život sa prenáša do online priestoru. Odpoveďou na krízu bude ešte rýchlejšia konjunktúra IT sveta. Zostáva tu však zásadná otázka: Kto bude na zlepšovaní nášho sveta vlastne robiť?

Mladí ľudia často vnímajú sektor IT ako dobre platené odvetvie, príležitosť pre naštartovanie či rozvinutie sľubnej kariéry. Problém je, že to nefunguje naopak. V sektore informačných technológií ako by sme si neuvedomovali príležitosti, ktoré pre nás mladí ľudia predstavujú.

Už vo svojom minulom blogu som spomínala správu Európskej komisie z leta tohto roku, podľa ktorej je medzi poslucháčmi technických odborov na slovenských univerzitách len 12 percent žien.

Za týmto číslom nájdeme samozrejme množstvo súvislostí a vysvetlení. Z môjho pohľadu však takýto výrazný rozdiel v IT oproti ich prirodzenému zastúpeniu v populácii je premárnenou príležitosťou. Premárnenou príležitosťou pre šikovné dievčatá, ktoré by za iných okolností našli v informačných technológiách skvelé a zaujímavé uplatnenie, ale aj pre samotné odvetvie IT. Ak nedokážeme pritiahnuť tých najšikovnejších, v tomto konkrétnom prípade rozprávame o šikovných ženách, môžeme prehliadnuť aj tie najlepšie riešenia problémov.

Pre šikovné dievčatá

Aj z tohto dôvodu sme už druhý rok v spolupráci s našimi parntermi, občianskym združením Aj Ty v IT a najväčšou slovenskou IT konferenciou ITAPA, pripravili súťaž Opportunity Award 2020. Šikovné stredoškoláčky nám písali, prečo sú podľa nich ženy príležitosťou pre IT. „Ja som odmalička počúvala, že nemám na to, aby som sa zamestnala v IT. Tak som to brala ako samozrejmosť a o tejto možnosti som nikdy nerozmýšľala. Dnes už navštevujem seminár z informatiky, kde sedím sama s mojou kamarátkou medzi štrnástimi chlapcami a podávam si prihlášku na informatickú fakultu,“ napísala nám maturantka Dominika z Košíc.

Myslím si, že toto Dominikino vyjadrenie by sme mohli tesať do skaly ako pomenovanie niekoľkých problémov. Jednak sú to akési prirodzené predsudky spoločnosti, žena predsa nemá za počítačom čo robiť. Ale je to aj naša menšia sebadôvera oproti mužom. Aj Dominika brala predsudky ako samozrejmosť až do doby, keď zistila, že to tak nie je. Ja osobne poznám z pracovného života veľa profesionálok, ktoré sa po odbornej stránke minimálne vyrovnajú mužským kolegom. Majú však pocit, že na dosiahnutie rovnakého uznania musia „makať“ štvornásobne viac. Jednoducho, my ženy sme pri sebahodnotení pokornejšie.

Nepýtame si viac

Profesorka Linda Babcock z pittsburskej Carnegie Mellon Univerzity sa dlhodobo venuje výskumu platových nerovností. Zistila, že už samotní absolventi škôl bez predchádzajúcich pracovných skúseností dostávajú spravidla o takmer osem percent vyšší nástupný plat ako absolventky. Dôvod? Až 57 percent mladých mužov začalo po prvej platovej ponuke vyjednávať o zvýšení. Podobnú otázku personalistom položilo len sedem percent žien, drvivá väčšina uchádzačiek na pohovore akceptovala prvú ponuku.

Práve preto je dôležité, aby sme myšlienku žien v IT podporovali. Veď ktovie, možno to bude práve naša dcéra, neter či vnučka, ktorej schopnosti a vedomosti zmenia svet k lepšiemu. Uvedomujeme si to aj my v spoločnosti DITEC, a. s. Preto sa už nevieme dočkať, kedy sa upokojí pandemická situácia a my budeme môcť opäť vyraziť na workshopy na základné školy po celom Slovensku, kde sa dievčatá učia základom programovania pomocou malých hravých robotov Ozobotov.

IT je príležitosť pre mladých ľudí, a mladí ľudia sú príležitosťou pre IT. Aj touto cestou vás chcem pozvať na online koferenciu, kde budeme s mladými ľuďmi o týchto príležitostiach diskutovať. Podrobnosti už čoskoro!

Informačné technológie nám pomôžu prekonať ťažkosti a úskalia, ktoré sme v roku 2020 objavili. Ostáva nám veriť, že budúci rok prinesie viac príležitostí a menej krízových výziev ako ten uplynulý. Stále nám však zostáva pár týždňov z krízového roka, na ktorý len tak nezabudneme. Prajem nám všetkým, nech ich strávime pokojne a v kruhu najbližších. Verím, že po príjemnom prežití vianočných sviatkov vstúpime do nového roka úspešnou nohou. Pokojné Vianoce a šťastný Nový rok všetkým!