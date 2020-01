Ako ženy fungujú v mužskom svete

Rovnosť medzi pohlaviami nechápem ako správnu vec, správnou vecou je pre mňa rovnosť príležitostí pre obe pohlavia. Ako môžu byť ženy úspešné v mužskom svete?

Len pred pár dňami sme sa vrátili do práce - skončilo sa asi najkrajšie obdobie roka, kedy trávime čas so svojimi blízkymi. Určite by sme všetci chceli, aby bol svet okolo nás lepší, aj keď ciest k splneniu tohto želania je mnoho a sú často veľmi rozdielne.

Tohtoročný Silvester bol špecifický. Vstúpili sme nielen do nového roka, ale aj do nového desaťročia. Aj preto by mohli byť naše novoročné predsavzatia trošku „štátnickejšie“. :-)

Do novej dekády

Ako možno vidieť z mojich predchádzajúcich blogov, téma rovnosti príležitostí pre ženy ma dlhodobo zaujíma a vzhľadom na moje pôsobenie sa venujem podpore žien v IT. Prečo si myslím, že je to dôležité, som vysvetľovala napríklad tu a tu .

Čo si teda do najbližšej dekády želám? Správa Európskej komisie z minulého roka hovorí, že na Slovensku pripadá na jednu ženu zamestnanú v sektore IT zhruba deväť mužských kolegov. O príčinách môžeme diskutovať dlhé hodiny, a pravdepodobne aj tak nepomenujeme všetky. Z môjho pohľadu však takýto výrazný nepomer o niečom svedčí. Do novej dekády si želám, aby podobná správa v roku 2029 priniesla odlišné čísla.

Za tie roky, čo v sektore informačných technológií pôsobím, by som vedela rozprávať množstvo príbehov o mužoch a ženách. Faktom je, že predsudky stále existujú. Na obhajobu mužov musím povedať, že nielen na ich strane. Presadiť sa v IT ako žena však môže vyžadovať úsilie navyše, pretože treba s týmito predsudkami bojovať. Je obvyklé, že pred rokovaniami bývajú ženy mužmi podceňované, situácia sa však často mení počas rokovania, keď ženy ukážu svoje znalosti.

Ženské zbrane v mužskom svete

Ako teda môžu ženy v tomto drsnom svete prežiť, byť úspešné, a tvoriť efektívne tímy so svojimi ženskými či mužskými kolegami? Stretla som sa s dvoma typmi žien. Sú ženy, ktoré sa nebránia rozdielom medzi mužmi a ženami, a vedia, samozrejme v rámci morálky, využiť svoje výhody. Druhý typ žien sa snaží vystupovať voči mužom rovnako, volia mužský slovník, tvrdo trvajú na úplnej rovnosti. Každý si musí zvoliť prístup, ktorý mu vyhovuje. Ja si myslím, že by sme mali zostať prirodzené také, aké sme.

V hĺbkovom skupinovom rozhovore v rámci prieskumu , ktorý na objednávku DITEC vlani na jeseň robila prieskumná agentúra AKO, dievčatá pohybujúce sa v tomto sektore poukazovali aj na pre ženy príjemné stránky. Pomer pohlaví sa ukazuje ako čoraz menší problém vo veľkých firmách, ktoré prirodzene hľadajú tých najlepších. Niektoré spoločnosti so zahraničným zázemím dokonca zavádzajú kvóty. To nepovažujem za dvakrát šťastné. Môže to síce pomôcť v dobrej práci ambicióznemu dievčaťu, ale možno na úkor o niečo šikovnejšieho chlapca. A to je tiež diskriminácia..

Nie je podľa mňa správne rozprávať o rovnosti medzi pohlaviami. Nech sa snažíme rozprávať akokoľvek politicky korektne, ženy a muži sa odlišujú. Každé pohlavie má svoje silné a slabé stránky, svoje spôsoby riešenia problémov a podobne.

Správnou vecou je podľa mňa rovnosť príležitostí pre obe pohlavia. Keď nikto nebude znevýhodňovaný, ale ani zvýhodňovaný kvôli pohlaviu, poviem si, že moje želanie do novej dekády bolo splnené. Šťastné nové desaťročie prajem všetkým!